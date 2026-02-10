У матчі 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон зустрінеться із Борнмутом. Гра пройде на арені Хілл Дікінсон Стедіум у Ліверпулі, стартовий свисток прозвучить о 21:30 за київським часом.

Український захисник Віталій Миколенко з’явиться на полі з перших хвилин у складі ірисок. Минулого туру проти Фулгема, який завершився перемогою Евертона з рахунком 2:1, українець відзначився результативною передачею, але також записав на свій рахунок автогол.

Нинішнього сезону Миколенко провів за ліверпульський клуб 24 матчі у всіх офіційних змаганнях, відзначившись однією гольовою передачею та одним м'ячем у власні ворота.

Раніше зірковий одноклубник Миколенка переніс операцію та повідомив, що сезон для нього завершено.