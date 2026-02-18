Павло Василенко

Карпати офіційно оголосили про підписання бразильського півзахисника вірменського Вана Ерікі. Умови співпраці з 20-річним хавбека та деталі його переходу не повідомляються.

Ерікі розпочав займатися футболом у команді Естрела Потігуар. Пізніше він потрапив у структуру Греміо, а згодом перебрався у Коімбра Еспорте.

Влітку 2025 року Ерікі залишив Бразилію та підписав контракт із Ваном. У 14 матчах Прем’єр-ліги Вірменії хавбек забив чотири м’ячі та віддав дві результативні передачі.

Після 16 турів Карпати мають у доробку 19 залікових балів та посідають дев'яте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

В наступному турі зелено-білі на виїзді зіграють проти донецького Шахтаря. Поєдинок заплановано на 22 лютого, початок гри о 15:30.