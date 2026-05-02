Фабрегас відкрив Інтеру шлях до повернення скудетто
Комо поставив Наполі шлагбаум
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Комо в 35 турі Серії А відібрало очки у діючого чемпіона Наполі. Матч завершився з рахунком 0:0.
Тактичні шахи у виконанні команд Сеска Фабрегаса та Антоніо Конте, які вдруге у цьому чемпіонаті розписали безгольову нічию.
Втрата очок Наполі в цьому турі може зробити Інтер достроково переможцем, якщо завтра команда Крістіана Ківу не програє Пармі.
Серія А. 35 тур
Комо - Наполі 0:0
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Поділитись