Володимир Кириченко

Комо та Інтер влаштували футбольне шоу в матчі 32-го туру італійської Серії А.

Комо пішов на перерву за комфортного рахунку, забивши два м'ячі на домашній арені Стадіо Джузеппе Сінігалья.

Порятунок міланців здавався дивом: Інтер завдяки дублям Маркуса Тюрама і Дензела Дюмфріса відігрався та вийшов уперед.

Шоковані господарі змогли лише під кінець гри забити третій м'яч з пенальті, на четвертий гол їх вже не вистачило.

У результаті Інтер видав неймовірний камбек та виграв з рахунком 4:3.

Серія А. 32-й тур

Комо – Інтер 3:4

Голи: Вальє, 36, Пас, 45, Да Кунья (пен.), 89 – Тюрам, 45, 49, Дюмфріс, 58, 72

