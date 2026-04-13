Інтер у трилері з 7 голами на виїзді здолав Комо
Міланці перемогли завдяки дублям Тюрама та Дюмфріса
близько 3 годин тому
Комо та Інтер влаштували футбольне шоу в матчі 32-го туру італійської Серії А.
Комо пішов на перерву за комфортного рахунку, забивши два м'ячі на домашній арені Стадіо Джузеппе Сінігалья.
Порятунок міланців здавався дивом: Інтер завдяки дублям Маркуса Тюрама і Дензела Дюмфріса відігрався та вийшов уперед.
Шоковані господарі змогли лише під кінець гри забити третій м'яч з пенальті, на четвертий гол їх вже не вистачило.
У результаті Інтер видав неймовірний камбек та виграв з рахунком 4:3.
Серія А. 32-й тур
Голи: Вальє, 36, Пас, 45, Да Кунья (пен.), 89 – Тюрам, 45, 49, Дюмфріс, 58, 72
Гол Яремчука, феєричний матч Інтера, матч Бенфіки з одним українцем. Усе, що ви могли пропустити в європейському футболі
