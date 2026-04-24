Сергій Разумовський

У 34-му турі італійської Серії А Наполі на своєму полі впевнено розгромив Кремонезе з рахунком 4:0.

Господарі дуже швидко захопили ініціативу і відкрили рахунок уже на 3-й хвилині — відзначився Мактоміней. Наприкінці першого тайму перевага неаполітанців стала ще більш відчутною: забив Гейлунн, а вже у компенсований час до першої половини зустрічі третій м’яч у ворота гостей відправив Де Брюйне.

Після перерви Наполі не збавив обертів і на початку 45-хвилинки довів рахунок до розгромного — автором четвертого гола став Аліссон Сантос. У господарів був чудовий шанс зробити рахунок ще більшим, однак на 83-й хвилині Мактоміней не реалізував пенальті — воротар Кремонезе зумів парирувати удар.

Завдяки цій перемозі Наполі набрав 69 очок і вийшов уперед у боротьбі за друге місце, випереджаючи Мілан на три бали. Втім, у россонері залишається матч у запасі, тож інтрига в боротьбі за позиції у верхній частині турнірної таблиці ще зберігається.

Серія А, 34-й тур

Наполі – Кремонезе 4:0

Голи: Мактоміней, 3, Гейлунн, 45, Де Брюйне, 45+3, Аліссон Сантос, 52

Наполі: Мілінкович-Савич, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Беукема 53), Політано (Мадзоккі 53), Лоботка (Гілмор 54), МакТоміней, Гутьєррес, Де Брюйне (Елмас 75), Аліссон, Хойлунд (Джоване 61)

Кремонезе: Аудеро, Терраччьяно, Баширотто, Луперто (Фоліно 61), Пеццелла, Флоріані Муссоліні (Дзербін 46), Бондо (Грассі 46), Мале (Барб'єрі 78), Паєро, Бонаццолі, Окереке (Вандепутте 46)