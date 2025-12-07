Павло Василенко

Сеск Фабрегас стрімко перетворюється на одну з найгучніших фігур тренерського ринку. Його Комо, попри поразку 0:4 від Інтера, утримує шосту позицію в Серії А та продовжує боротьбу за єврокубки – і це приголомшливий успіх для клубу, який до приходу іспанця ніхто не сприймав серйозно.

Експерти одностайні: феноменальний стрибок Комо – результат роботи Фабрегаса, який блискавично зарекомендував себе як тренер топ-рівня. Не дивно, що інтерес до 38-річного наставника величезний. Влітку його намагався заманити навіть Інтер, однак Сеск сам відмовив гранду Серії А.

Тепер же, за інформацією Sport.es, Фабрегас остаточно визначився зі своїм майбутнім. Він готовий очолити лише одну з двох команд – і пропозиції від інших клубів навіть не розглядатиме.

Його мрія – керувати Барселоною або Манчестер Сіті. Саме там, за переконанням Сеска, він зможе реалізувати свою філософію на найвищому рівні.

Втім, обидва варіанти наразі виглядають малоймовірними: і каталонці, і англійський гранд демонструють стабільні результати, а тренерські позиції не похитнулися.

До того ж Фабрегас має чинний контракт з Комо до 30 червня 2028 року, і клуб не має жодного наміру його розривати – надто яскраво виступає команда під його керівництвом.