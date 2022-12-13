Мессі та Неймар увійшли до символічної збірної чвертьфіналу ЧС-2022
Фанат збірної Аргентини зробив тату зі скандальним святкуванням Мессі в матчі з Нідерландами
Лео робив це прямо перед Ван Галом
13 грудня 13:30
Фанат збірної Аргентини зробив собі татуювання, де відображений момент святкування форварда національної команди Ліонеля Мессі перед колишнім головним тренером збірної Нідерландів Луї ван Галом в чвертьфіналі ЧС-2022. Аргентина перемогла суперника в серії пенальті (2:2, пен 4:3).
Після матчу між Мессі і Ван Галом виникла словесна перепалка, а потім досвідчений наставник заявив, що залишає збірну Нідерландів.
Сьогодні Мессі зіграє за Аргентину проти Хорватії в півфіналі ЧС-2022.
Онлайн трансляція матчу Аргентина – Хорватія.