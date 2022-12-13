Фанат збірної Аргентини зробив тату зі скандальним святкуванням Мессі в матчі з Нідерландами

Лео робив це прямо перед Ван Галом

Фанат збірної Аргентини зробив собі татуювання, де відображений момент святкування форварда національної команди Ліонеля Мессі перед колишнім головним тренером збірної Нідерландів Луї ван Галом в чвертьфіналі ЧС-2022. Аргентина перемогла суперника в серії пенальті (2:2, пен 4:3).

Після матчу між Мессі і Ван Галом виникла словесна перепалка, а потім досвідчений наставник заявив, що залишає збірну Нідерландів.

Сьогодні Мессі зіграє за Аргентину проти Хорватії в півфіналі ЧС-2022.

Онлайн трансляція матчу Аргентина – Хорватія.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватія.