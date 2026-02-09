Павло Василенко

Англійські вболівальники, які роками мали репутацію найвідданіших і наймобільніших у світі, продовжують відкритий бунт проти цінової політики організаторів чемпіонату світу. Незважаючи на любов до національної збірної, фанати масово відмовляються купувати квитки через захмарні ціни, встановлені УЄФА.

За інформацією видання The Sun, Футбольна асоціація Англії зіткнулася з безпрецедентною ситуацією – рекордна кількість квитків, виділених для англійських уболівальників, досі залишається непроданою. Йдеться приблизно про 6000 перепусток, серед яких близько тисячі – на фінальний матч турніру. Ціни на фінал шокують: від 3129 до 6489 фунтів стерлінгів.

За наявними даними, близько 90% із 30 тисяч членів Клубу мандрівних уболівальників Англії відмовилися від можливості придбати квитки. Загальна вартість 1091 непроданого квитка на фінал перевищує 7,1 мільйона фунтів, причому майже всі вони належать до найдорожчої Першої категорії. Для порівняння, фанатам англійської збірної було запропоновано лише 600 місць за доступною ціною у 45 фунтів.

Проблеми не обмежуються фіналом – непроданими залишаються 814 квитків на півфінальні матчі, а також частина перепусток на ігри групового етапу. Тепер Футбольна асоціація має вирішити, чи повертати квитки організаторам, чи намагатися перепродати їх іншими шляхами. Коментувати ситуацію в асоціації відмовилися.