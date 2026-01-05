Павло Василенко

Збірна Тунісу, яка може стати потенційним суперником України на чемпіонаті світу 2026 року, залишилася без головного тренера. Після раннього вильоту з Кубка африканських націй-2025 посаду покинув Самі Трабелсі. Про це офіційно повідомила Туніська футбольна федерація.

Одна з найсильніших команд Африки, що посідає шосте місце в рейтингу ФІФА серед континентальних збірних, завершила виступи на турнірі вже на стадії 1/8 фіналу. Матч проти Малі склався для Тунісу драматично: команда вела в рахунку на 86-й хвилині та мала чисельну перевагу, однак пропустила в компенсований час, а згодом поступилася у серії пенальті.

Після поєдинку Трабелсі публічно взяв відповідальність за невдачу на себе. Наставник наголосив, що гравці виконали свою роботу та більшу частину матчу контролювали хід гри, тож претензій до них бути не може. Втім, ці слова не врятували тренерський штаб від кадрових рішень.

Таким чином, Туніс залишився без головного тренера менш ніж за пів року до старту чемпіонату світу. Самі Трабелсі очолив команду в лютому минулого року посеред відбіркового циклу й блискуче впорався із завданням кваліфікації: шість перемог у шести матчах із загальним рахунком 16:0 забезпечили тунісцям путівку на мундіаль. Попри це, федерація вирішила розпрощатися з усім тренерським штабом. З початку 2024 року збірна вже змінила п’ятьох головних тренерів.

На жеребкуванні ЧС-2026 Туніс потрапив до групи F разом з Нідерландами та Японією. До цього квартету може приєднатися й Україна – у разі перемоги синьо-жовтих у відбірковому плейоф УЄФА.