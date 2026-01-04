Павло Василенко

Збірна Марокко забезпечила собі місце у чвертьфіналі Кубка африканських націй, здолавши Танзанію з мінімальним рахунком 1:0. Поєдинок відбувся на стадіоні імені Принца Мулая Абдалли в Рабаті, де господарі турніру змушені були докласти максимум зусиль, аби підтвердити статус фаворита.

Попри територіальну перевагу марокканців, матч довгий час розвивався за сценарієм Танзанії. Африканські аутсайдери дисципліновано оборонялися, компактно діяли в захисті та майже не дозволяли супернику створювати гольові моменти. Здавалося, що оборона гостей здатна витримати натиск до фінального свистка.

Утім, ключовим став епізод на 64-й хвилині. Ашраф Хакімі розпочав стрімку атаку господарів, після чого м’яч опинився у Браїма Діаса. Півзахисник продемонстрував чудову техніку, обіграв воротаря Хуссейна Масалангу та пробив у ближній кут. Реакція голкіпера Танзанії виявилася фатальною — м’яч безперешкодно опинився в сітці.

Цей єдиний гол вирішив долю матчу та всього протистояння. Марокко крокує далі турнірною сіткою, тоді як Танзанія змушена попрощатися зі змаганнями, заплативши високу ціну за одну-єдину помилку. У чвертьфіналі «Атлаські леви» зіграють проти переможця пари Південна Африка – Камерун.

Кубок африканських націй, 1/8 фіналу

Марокко – Танзанія – 1:0

Гол: Браїм Діас, 64.