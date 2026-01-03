Павло Василенко

Збірна Сенегалу, яку вважають другим головним фаворитом Кубка африканських націй після господарів турніру – Марокко, стала першим чвертьфіналістом змагань. «Леви Теранги» впевнено підтвердили свій статус, здолавши Судан з рахунком 3:1 та зробивши ще один важливий крок на шляху до омріяного трофея.

Команда з потужним атакувальним потенціалом і зірковою лінією нападу приїхала до Марокко виключно за титулом. Попри це, старт поєдинку для сенегальців виявився несподівано складним. Уже на 6-й хвилині Амар Абдаллах шокував фаворитів, відкривши рахунок і вивівши Судан уперед.

Втім, пропущений м’яч лише розлютив Сенегал. Поступово номінальні господарі поля перехопили ініціативу, додали в швидкості та агресії, а ключову роль у камбеку зіграв молодий талант Вільярреала Папе Гейє. Півзахисник став справжнім героєм першого тайму, оформивши дубль: спершу він зрівняв рахунок на 29-й хвилині, а вже у компенсований час забив вдруге, повністю перевернувши хід зустрічі.

У другому таймі сенегальці впевнено контролювали гру, не дозволяючи супернику створити серйозну загрозу. Остаточну крапку в матчі поставив гравець ПСЖ Ібрагім Мбайє, який вийшов з лави запасних і забив третій м’яч на 77-й хвилині.

У чвертьфіналі Сенегал зустрінеться з переможцем пари Малі – Туніс. Незалежно від суперника, команда залишатиметься фаворитом у боротьбі за півфінал. Таким чином, сенегальцям залишилося зробити ще три кроки, щоб вдруге у своїй історії – після тріумфу 2021 року – стати чемпіонами Африки.

Кубок африканських націй, 1/8 фіналу

Сенегал – Судан – 3:1

Голи: Папе Гуйє, 29, 45+3, Ібрагім Мбайє, 77 – Абдалла, 6.