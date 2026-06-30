Фаворит їде додому вже в 1/16 фіналу ЧС: Парагвай шокував Німеччину в серії пенальті. Відео
Німці відігралися в основний час, однак вирішальним став скасований гол в екстратаймах
близько 4 годин томуПідписатися в
В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Парагваю створила одну з головних сенсацій чемпіонату світу-2026, вибивши з турніру Німеччину. Команда Юліана Нагельсманна мала значну ігрову перевагу, але не змогла реалізувати її в перемогу, а в серії пенальті поступилася андердогу.
Німеччина очікувано більше володіла м’ячем і намагалася контролювати гру, однак у першому таймі саме Парагвай виявився ефективнішим. Південноамериканська команда грамотно оборонялася, витримувала тиск суперника й дочекалася свого моменту наприкінці тайму.
На 42-й хвилині Енсісо відкрив рахунок, шокувавши німецьку збірну. Попри тотальну перевагу бундестіму за володінням і територією, саме Парагвай пішов на перерву в статусі лідера.
Після перерви Німеччина посилила тиск і доволі швидко відновила рівновагу. На 54-й хвилині Гаверц зрівняв рахунок, повернувши команду Нагельсманна в гру. Здавалося, що після цього фаворит зможе дотиснути суперника, але Парагвай вистояв.
Основний час завершився внічию, тому матч перейшов в екстратайми. У додатковий час Німеччина мала шанс вирвати перемогу — Та навіть забив, однак його гол було скасовано. У підсумку переможця довелося визначати в серії пенальті.
Післяматчева серія вийшла нервовою та драматичною. Німці почали невдало: удар Гаверца парирував воротар. Парагвай відповів точним пострілом Маурусіо. Далі Кімміх, Мусіала та Амірі свої спроби реалізували, але помилки Вольтемаде та Та стали критичними.
Парагвай також не був бездоганним: Санабрія пробив повз ворота, а Бальбуена не переграв Ноєра. Проте вирішальний удар Канале реалізував, встановивши підсумковий рахунок серії — 4:3 на користь Парагваю.
40-річний Мануель Ноєр не зміг урятувати Німеччину від гучного провалу, хоча й відбив один із пенальті. Для бундестіму це болісний виліт уже на стадії 1/16 фіналу, тоді як Парагвай продовжує боротьбу на мундіалі.
У 1/8 фіналу Парагвай зіграє 5 липня. Суперником команди стане переможець пари Франція — Швеція.
Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу
Німеччина – Парагвай 1:1 (3:4 – пен.)
Голи: Гаверц, 54 – Енсісо, 42
Німеччина: Ноєр, Кімміх, Рюдігер (Тіав, 110), Та, Браун, Нмеча (Горецка, 46), Павлович, Сане (Вольтемаде, 88), Ундав (Мусіала, 63), Вірц (Амірі, 110), Гаверц.
Парагвай: Хіль, Касерес (Охеда, 99), Г. Гомес, Канале, Алонсо (Бальбуена, 120+2), Кубас, Альмірон (Веласкес, 91), Бобаділья (Санабрія, 99), Галарса, Енсісо (Маурісіо, 57), Авалос (Кабальєро, 56).
Попередження: Гаверц, 106, Мусіала, 115 – Кубас, 65, Галарса, 117
Відео: MEGOGO