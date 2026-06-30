Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Парагваю створила одну з головних сенсацій чемпіонату світу-2026, вибивши з турніру Німеччину. Команда Юліана Нагельсманна мала значну ігрову перевагу, але не змогла реалізувати її в перемогу, а в серії пенальті поступилася андердогу.

Німеччина очікувано більше володіла м’ячем і намагалася контролювати гру, однак у першому таймі саме Парагвай виявився ефективнішим. Південноамериканська команда грамотно оборонялася, витримувала тиск суперника й дочекалася свого моменту наприкінці тайму.

На 42-й хвилині Енсісо відкрив рахунок, шокувавши німецьку збірну. Попри тотальну перевагу бундестіму за володінням і територією, саме Парагвай пішов на перерву в статусі лідера.

Після перерви Німеччина посилила тиск і доволі швидко відновила рівновагу. На 54-й хвилині Гаверц зрівняв рахунок, повернувши команду Нагельсманна в гру. Здавалося, що після цього фаворит зможе дотиснути суперника, але Парагвай вистояв.

Основний час завершився внічию, тому матч перейшов в екстратайми. У додатковий час Німеччина мала шанс вирвати перемогу — Та навіть забив, однак його гол було скасовано. У підсумку переможця довелося визначати в серії пенальті.

Післяматчева серія вийшла нервовою та драматичною. Німці почали невдало: удар Гаверца парирував воротар. Парагвай відповів точним пострілом Маурусіо. Далі Кімміх, Мусіала та Амірі свої спроби реалізували, але помилки Вольтемаде та Та стали критичними.

Парагвай також не був бездоганним: Санабрія пробив повз ворота, а Бальбуена не переграв Ноєра. Проте вирішальний удар Канале реалізував, встановивши підсумковий рахунок серії — 4:3 на користь Парагваю.

40-річний Мануель Ноєр не зміг урятувати Німеччину від гучного провалу, хоча й відбив один із пенальті. Для бундестіму це болісний виліт уже на стадії 1/16 фіналу, тоді як Парагвай продовжує боротьбу на мундіалі.

У 1/8 фіналу Парагвай зіграє 5 липня. Суперником команди стане переможець пари Франція — Швеція.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Німеччина – Парагвай 1:1 (3:4 – пен.)

Голи: Гаверц, 54 – Енсісо, 42

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Рюдігер (Тіав, 110), Та, Браун, Нмеча (Горецка, 46), Павлович, Сане (Вольтемаде, 88), Ундав (Мусіала, 63), Вірц (Амірі, 110), Гаверц.

Парагвай: Хіль, Касерес (Охеда, 99), Г. Гомес, Канале, Алонсо (Бальбуена, 120+2), Кубас, Альмірон (Веласкес, 91), Бобаділья (Санабрія, 99), Галарса, Енсісо (Маурісіо, 57), Авалос (Кабальєро, 56).

Попередження: Гаверц, 106, Мусіала, 115 – Кубас, 65, Галарса, 117

Відео: MEGOGO