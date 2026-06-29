Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії пробилася далі, здобувши непросту вольову перемогу над Японією в матчі першого раунду плейоф. Команда Карло Анчелотті поступалася після першого тайму, але після перерви зуміла переламати хід зустрічі та вирвати перемогу вже в компенсований час.

Початок матчу вийшов зовсім не таким, як очікували від завжди одного з фаворитів турніру. Японія діяла сміливо, організовано та дуже інтенсивно. Азійська команда не лише стримувала атакувальний потенціал Бразилії, а й регулярно відповідала небезпечними випадами. У першому таймі японці виглядали свіжішими, швидшими та краще готовими до боротьби на кожній ділянці поля.

Бразилія, навпаки, довго не могла знайти свій ритм. Селесао більше володіли м’ячем, але це володіння не давало реальної гостроти біля воріт суперника. Японія грамотно перекривала зони, не дозволяла супернику розганяти атаки через центр і змушувала бразильців часто помилятися під тиском.

Логічним наслідком активності японської команди став гол на 29-й хвилині. Сано отримав простір для удару з дальньої дистанції та виконав його майже ідеально. М’яч після більярдного пострілу полетів у кут воріт, залишивши голкіперу мінімум шансів. Удар вийшов настільки точним, що йому міг би позаздрити легенда снукеру О'Салліван.

Після пропущеного м’яча Бразилія спробувала додати в активності, але до перерви так і не продемонструвала чіткого плану, за рахунок якого збирається повертатися в гру. Японія впевнено втримала перевагу до кінця першої половини й пішла на перерву за рахунку 1:0.

Однак після паузи ситуація на полі суттєво змінилася. Бразилія вийшла на другий тайм значно агресивнішою та з перших хвилин взяла м’яч під повний контроль. Команда Анчелотті почала швидше рухати м’яч, активніше підключати фланги й частіше доставляти його в штрафний майданчик Японії.

Тиск фаворита досить швидко дав результат. На 56-й хвилині Каземіро опинився в потрібному місці після подачі та ударом головою зрівняв рахунок. Цей гол став важливим психологічним моментом для Бразилії, адже після нього команда ще більше посилила натиск і змусила японців переважно оборонятися.

Надалі Бразилія продовжила домінувати, а Японія все рідше виходила в контратаки. Біля бровки розминався Неймар, і здавалося, що зірковий футболіст може з’явитися на полі, щоб допомогти команді наприкінці. Проте Анчелотті так і не випустив його на заміну.

Джокером фінальних хвилин став інший гравець. У компенсований час Бруно Гімараес виконав блискучу передачу, яка розрізала оборону Японії, а Мартінеллі скористався шансом і точним ударом від стійки приніс Бразилії перемогу. Гол на 95-й хвилині став вирішальним і дозволив Селесао уникнути овертайму.

Японія провела дуже гідний матч і була близькою до того, щоб перевести гру в додатковий час, однак клас і тиск Бразилії в другому таймі зрештою стали вирішальними. Команда Карло Анчелотті не без проблем, але підтвердила статус фаворита та продовжить боротьбу за трофей.

У наступному раунді чемпіонату світу-2026 Бразилія зіграє 5 липня. Суперником п’ятиразових чемпіонів світу стане переможець пари Кот-д’Івуар — Норвегія.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Бразилія – Японія 2:1

Голи: Каземіро, 56, Мартінеллі, 90+5 – Сано, 29

Бразилія: Аліссон, Данілу, Габріел, Маркіньйос, Дуглас Сантос, Каземіро (Фабіньйо, 90+2), Бруно, Пакета (Ендрік, 46), Вінісіус, Кунья (Мартінеллі, 66), Раян.

Японія: З. Судзукі, Томіясу, Х. Іто, Танігучі, Доан (Сугавара, 66), Сано, Камада (Танака, 78), Накамура (Д. Судзукі, 66), Д. Іто (Мачіно, 78), Уеда, Маеда (Огава, 90+7).

Попередження: Каземіро 14, Данілу 48 – Сано 12, Камада 45, Д. Сузукі 84

Відео: MEGOGO