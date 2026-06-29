Сергій Разумовський

У стартовому турі групового етапу Євро-2026 (U-19) збірна України здобула вольову перемогу над Хорватією. Команда пропустила першою, але швидко відреагувала, а після перерви повністю перевернула гру на свою користь.

Хорвати відкрили рахунок на 22-й хвилині. Епізод для України вийшов невдалим через подвійну помилку захисника Милокоста. Спочатку він не впорався із закиданням за спину — м’яч перелетів через нього, після чого гравець порушив правила у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, яке реалізував Баріч. Український воротар Домчак угадав напрямок удару, але дістати м’яч не зміг.

Втім, перевага хорватів протрималася недовго. Уже на 26-й хвилині Україна відігралася завдяки голу Богданова. Цей швидкий м’яч у відповідь став важливим психологічним моментом для команди, яка не дозволила супернику розвинути успіх після забитого пенальті.

Після перерви українська збірна діяла значно впевненіше й ефективніше в атаці. На 48-й хвилині Калюжний вивів Україну вперед, а вже на 57-й Люсін закріпив перевагу, зробивши рахунок 3:1.

Окремо варто відзначити саме Люсіна з Динамо, який взяв участь у всіх трьох голах української команди. Його активність і якість рішень в атаці стали одним із ключових факторів перемоги.

Не менш важливим героєм матчу став воротар Домчак. Попри пропущений м’яч із пенальті, він провів дуже сильний поєдинок і неодноразово рятував Україну після небезпечних моментів біля своїх воріт. Хорватія мала шанси повернутися в гру, але команду підвела реалізація, а також надійна гра українського голкіпера.

Таким чином, Україна розпочала виступи на Євро-2026 U-19 із перемоги та набрала перші три очки в групі B. Після стартового туру по три бали мають Україна та Італія, тоді як Хорватія і Сербія залишилися без очок.

Євро-2026 (U-19). Груповий етап, перший тур

Хорватія – Україна 1:3

Голи: Баріч, 22 (пен.) – Богданов, 26, Калюжний, 48, Люсін, 57