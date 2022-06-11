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Федецький: «Зеленскій зараз - людина номер один в світі»

Екс-гравець збірної України висловився про президента
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:16
Федецький: «Зеленскій зараз - людина номер один в світі»

Колишній гравець збірної України артем Федецкій висловився про президента України Володимирі Зеленському.

«Знайомство з Зеленським? Це було в Луцьку. Я приїхав зі збірною, ми грали в Чорногорії. Ми приїхали до Києва під ранок. Я взяв машину і приїхав до Луцьк. Дружина сказала, що Луцьку виступатиме «95 квартал» і запропонувала сходити. Я сказав: "Давай сходимо, подивимося". Але квитків вже не було. Тарас Михалік допоміг отримати квитки, завдяки йому ми пішли.

З Зеленським ми познайомилися в Луцьку. З цього часу у нас почався тісний контакт. Можу сказати, що це дружба. З хлопцями з «Кварталу» - Кошевим, Пікаловим, Мікою, ми постійно на зв'язку. Я звик бачити Зеленського усміхненим. Зараз нема чого сміятися і нічому радіти. Але є чим пишатися - нашим народом, нашим президентом.

Видно, що він налаштований йти до кінця заради нашої перемоги, як наш народ. Коли у нього була можливість виїхати з Києва, він залишився. У переломний момент він згуртував всіх. Якби він тікав як Янукович зі страусами, золотими батонами... Він залишився і всіх згуртував. Правильно президент «Інгульца» (Олександр Поворознюк - прим. Tribuna.com) сказав: «Вова, еб * ш їх, а ми будемо допомагати».

Наша дружба триває досі. Зараз він людина номер один в світі, людина-вожак. Справжній ватажок українського народу, української нації, української свободи. Він показав, яким потрібно бути лідером, патріотом своєї країни ».

раніше Федецькийвисловився про можливий похід білоруських військ на Волинь.

Джерело: Профутбол Петро Приходько
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Артем Федецький Володимир Зеленський

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