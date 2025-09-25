Головний тренер Руха Іван Федик прокоментував перемогу над Поліссям 3:0 у матчі 1/16 фіналу Кубка України.

Найголовніше, що вдалося показати змістовну гру та здобути результат у кубковій грі. Також хотілось перевірити, як гравці витримають у режимі трьох матчів на тиждень: ми тільки повернулися в понеділок з Черкас, у вівторок провели передігрове тренування, а сьогодні на поле вийшли переважно ті ж хлопці, що й у матчі з ЛНЗ. Футболісти провели непогану гру – для нас це важлива інформація, яка свідчить, що вони добре фізично готові.

Ми поміняли наші окремі ігрові моменти, зробили певні акценти саме на поєдинок з Поліссям. Внесли корективи в атаці, а також не знали, чи витримають хлопці весь матч, адже на деяких позиціях у нас немає рівноцінних замін. Через це ми не проводили заміни майже до кінця матчу, і майже всі гравці витримали ці навантаження. Завжди важко потрапити в гру, виходячи на заміну. Хтось вийшов і добре проявив себе, а хтось не дуже – не варто виділяти когось окремо.

Для нас важлива кожна гра і на кожен матч ми окремо готуємось та налаштовуємось. Зараз поступово гра починає бути схожою на те, що ми хочемо бачити у виконанні команди. До закриття трансферного вікна нас міг покинути будь-який футболіст, як от Віталій Роман, який мав перейти в інший клуб, але через певні нюанси повернувся до Руху. Наразі він не зовсім готовий і йому ще треба час, щоб набрати оптимальні кондиції. Відновлюється від травми і Марко Сапуга, – наводить слова Федика пресслужба Руха.