15-річний півзахисник Руху Олег Дзюринець поділився емоціями від свого дебюту за першу команду в другому контрольному матчі суботи, 26 липня, проти Вереса (1:2). Слова юного футболіста, вихованця академії передає пресслужба клубу.

Дуже хороші відчуття після дебюту. Тренери дали настанови перед виходом на поле, щоб я не переживав, усі мене підтримали.

Звісно, непросто грати проти старших суперників, адже доводиться протистояти фізично сильнішим футболістам. Також на дорослі гравці швидше рухають м’яч, гра більш інтелектуальна, всі технічніше працюють з м’ячем.

Дуже хочеться проявити себе на такому високому рівні. Та попереду ще багато роботи і треба доказати в тренувальному процесі, що я заслуговую на шанс у першій команді.