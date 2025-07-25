Павло Василенко

ЛНЗ офіційно оголосив про підписання центрального захисника Олега Горіна. Про це повідомила пресслужба черкаського клубу. Про деталі трудової угоди інформації немає.

Горін приєднався до Руха в січні 2025 року та провів дев’ять матчів та забив один м’яч. Цього літа він залишив львівську команду вільним агентом.

Декілька днів тому з Руха в ЛНЗ перейшов голкіпер Дмитро Ледвій.

У першому турі УПЛ ЛНЗ зіграє з луганською Зорею. Матч пройде 2 серпня і розпочнеться о 18:00.