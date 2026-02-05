Павло Василенко

Неймовірний Ламін Ямаль продовжує писати історію Барселони. Попри свій юний вік, він уже досяг показника, який дозволив йому обійти одну з найбільших легенд світового футболу – Дієго Армандо Марадону – за кількістю забитих м’ячів у футболці «блаугранас».

Ямаль стрімко закріплює за собою статус одного з найталановитіших вихованців клубу за останні десятиліття. Йому лише 18 років, але він уже демонструє зрілість, стабільність і вплив на гру, які зазвичай притаманні значно досвідченішим футболістам. Його прогрес не залишає байдужими ні вболівальників, ні футбольних експертів.

Порівняння з Марадоною завжди потребує особливої обережності. Аргентинець, хоч і провів у Барселоні відносно недовгий період, залишив по собі потужний слід і в клубі, і в історії футболу загалом. Втім, цифри – річ уперта. Ямаль уже забив 39 голів за першу команду, тоді як Марадона зупинився на позначці 38 м’ячів.

Історичне досягнення Ямаля було зафіксоване у матчі Кубка Іспанії проти Альбасете, де він відкрив рахунок. Це не означає прямого порівняння з легендою, але яскраво підкреслює масштаб таланту молодого іспанця, який уже сьогодні є однією з ключових фігур Барселони та новою зіркою світового футболу.