ФІФА дискваліфікувала семеро футболістів, які грали за підробленими документами
Гучний скандал в азійському футболі
близько 23 годин тому
Фото - Getty Images
ФІФА дискваліфікувала сімох малайзійських гравців на один рік за використання підроблених документів у кваліфікації Кубка Азії та оштрафувала футбольну асоціацію країни (FAM) на 350 000 швейцарських франків.
Дисциплінарний комітет ФІФА розпочав розслідування справи після того, як Малайзія виставила гравців з підробленими документами у переможному матчі проти В'єтнаму з рахунком 4:0 у червні.
«FAM хотіла б наголосити, що гравці та асоціація діяли добросовісно та з повною прозорістю. Ми використаємо всі законні засоби, щоб забезпечити захист інтересів гравців та національної збірної», – йдеться у заяві асоціації.
Поділитись