Павло Василенко

ФІФА дискваліфікувала сімох малайзійських гравців на один рік за використання підроблених документів у кваліфікації Кубка Азії та оштрафувала футбольну асоціацію країни (FAM) на 350 000 швейцарських франків.

Дисциплінарний комітет ФІФА розпочав розслідування справи після того, як Малайзія виставила гравців з підробленими документами у переможному матчі проти В'єтнаму з рахунком 4:0 у червні.