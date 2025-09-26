Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко в ефірі УПЛ ТБ розкритикував час проведення юнацького чемпіонату світу-2025 у календарі ФІФА перед стартом команди на турнірі.

Те, що ми бачимо – звісно, є команди, в яких дуже чудовий атакувальний футбол. Це Бразилія й Аргентина, перш за все. Мені здається, хорошого футболу можна очікувати від команди США і тієї ж Австралії, але вона потрапила в дуже важку групу.

Ну і, звісно, європейці, якщо вони не матимуть проблем зі складом. Тому що, як я розумію, як ми спілкуємося з тренерами, з представниками команд – багато хто страждає, особливо європейці, від того, що чемпіонат проходить у такий час.

Ті ж французи загубили велику кількість гравців, ті ж італійці та іспанці також. Але я розумію, що в них вибір набагато кращий, ніж у інших команд.

А який футбол. Думаю, футбол буде дуже обережний, закритий, тому що це гра на результат. Команди передусім думатимуть про захист. Але все одно це буде цікаво, це буде футбол непоступливих і доволі рівних команд, мені здається, тому що всі команди на хорошому рівні. Ми бачили, ми дивилися – футбол розвивається всюди, і всі команди заслуговують бути тут, по-перше, а по-друге – хорошого рівня.