Збірна України втратили позиції в рейтингу ФІФА
Синьо-жовті опустилися на декілька місць
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Україна наразі перебуває на 28-му місці.
Синьо-жовті мають 1543,06 бала. Серед представників УЄФА українська команда 14-та.
Після публікації попереднього реєстру збірна України провела два матчі в межах відбору ЧС-2026, проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1), опустилася на дві сходинки й тепер посідає 28-ме місце.
Рейтинг ФІФА
1. Іспанія – 1875,37
2. Франція – 1870,92
3. Аргентина – 1870,32
4. Англія – 1820,44
5. Португалія – 1779,55
6. Бразилія – 1761,6
7. Нідерланди – 1754,17
8. Бельгія – 1739,54
9. Хорватія – 1714,2
10. Італія – 1710,06
...
28. Україна – 1543,06