Павло Василенко

ФІФА заборонила саудівському клубу Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, проводити трансфери «до подальшого повідомлення». Причиною став непогашений борг клубу перед Манчестер Сіті у розмірі 9 мільйонів євро за трансфер Емеріка Ляпорта у 2023 році. Плата мала бути внесена до 31 серпня, але цього не сталося, тому тепер Аль-Наср не може реєструвати нових гравців, доки питання не вирішать.

Нагадаємо, що два з половиною роки тому Ляпорт перейшов за 27,5 мільйонів євро. Іспанський захисник більше не грає в команді Роналду, оскільки минулого січня його продали в Атлетік Більбао за 10 мільйонів євро.

Це вже не перша фінансова проблема для Аль-Насра. У липні 2023 року, лише через кілька місяців після приїзду Роналду, клуб також отримав заборону на реєстрацію нових гравців через порушення правил при трансфері Ахмеда Муси з Лестер Сіті у 2018 році.