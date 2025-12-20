Павло Василенко

Ерлінг Голанд продовжує демонструвати феноменальну результативність і вже перевершує легенд світового футболу. Норвезький нападник Манчестер Сіті невпинно б’є рекорди Англійської Прем’єр-ліги та стрімко підіймається у списку найкращих бомбардирів в історії турніру.

У матчі проти Вест Гема Голанд оформив дубль і довів загальну кількість своїх голів у чемпіонаті Англії до 104. Таким чином він обійшов Кріштіану Роналду, який завершив виступи в АПЛ зі 103 забитими м’ячами.

Досягнення 25-річного форварда вражає ще більше, якщо зважати на кількість матчів: Голанду знадобилося лише 114 ігор, тоді як Роналду провів 236 поєдинків у футболці Манчестер Юнайтед, щоб досягти подібного показника.

Норвежець уже увійшов в історію як найшвидший гравець, що дістався позначок у 50 та 100 голів у Англійській Прем’єр-лізі. Його наступна амбітна ціль – наблизитися до абсолютного рекорду Алана Ширера, який становить 260 м’ячів.