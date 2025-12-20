Павло Василенко

Кіліан Мбаппе опинився за крок від історичного досягнення у мадридському Реалі. Французький форвард має шанс побити знаковий рекорд Кріштіану Роналду за кількістю голів, забитих за один календарний рік у складі «вершкових», і для цього в нього залишився лише один матч.

Наразі Мбаппе записав на свій рахунок 58 голів у 58 поєдинках у 2025 році. Це означає, що йому бракує всього одного м’яча, щоб повторити досягнення Роналду зразка 2013 року (59 голів), і двох – аби перевершити легендарного португальця та встановити новий рекорд клубу.

Останній шанс зробити це випаде французькій зірці 20 грудня, коли Реал прийматиме Севілью на «Бернабеу». Саме в цьому матчі Мбаппе може вписати своє ім’я в історію клубу золотими літерами.

Як зазначає іспанське видання Marca, нападник перебуває у феноменальній формі. У Ла Лізі він очолює список бомбардирів із 17 голами в 17 матчах, а в Лізі чемпіонів також не має рівних – 9 голів у п’яти поєдинках, зокрема чотири м’ячі у ворота Олімпіакоса.

Усе вирішиться в одному матчі – і Мбаппе має шанс перевершити самого Кріштіану Роналду.