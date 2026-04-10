FIFA оголосила список арбітрів на ЧС 2026
До нього потрапили 170 фахівців, що є рекордом для світових першостей
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація футболу (FIFA) назвала арбітріві для роботи на ЧС 2026.
До нього увійшли 52 головні арбітри, 88 асистентів та 30 відеоарбітрів. Склад став найчисельнішим в історії мундіалів, представивши 50 національних асоціацій та всі шість конфедерацій.
Турнір пройде з 11 червня по 19 липня у США, Мексиці та Канаді. У змаганнях вперше візьмуть участь 48 збірних.
