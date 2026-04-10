Тріумф Майнца та фіаско Фіорентини — результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
Шахтар розгромив АЗ
близько 4 годин тому
У четвер, 9 квітня, пройшли перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону 2025/26. Донецький Шахтар у Кракові розгромив нідерландський АЗ. Перемогу гірникам принесли дубль Аліссона та точний удар Педріньо.
В інших матчах ігрового дня — Райо Вальєкано розібралося з АЕК, а Крістал Пелес із аналогічним рахунком здолав Фіорентину. Майнц на власному полі виявився сильнішим за Страсбур.
Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перші матчу
Райо Вальєкано – АЕК Афіни – 3:0
Голи: Ахомаш, 2, У. Лопес, 45+2, Паласон, 74, пен.
Крістал Пелес – Фіорентина – 3:0
Голи: Матета, 24, пен., Мітчелл, 31, Сарр, 90
Майнц – Страсбур – 2:0
Голи: Сано, 11, Пош, 19
Шахтар – АЗ – 3:0
Голи: Педріньйо, 72, Аліссон, 81, 83
Нагадаємо, що переможець пари Шахтар — АЗ у півфіналі зустрінеться з найкращим у протистоянні Крістал Пелес — Фіорентина.
Матчі-відповіді заплановані на 16 квітня, а фінальна гра турніру відбудеться 27 травня у Лейпцигу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Поділитись