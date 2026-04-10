Денис Сєдашов

Завершилися перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2025/26.

Астон Вілла на виїзді обіграла Болонью з рахунком 3:1. Фрайбург на власному полі розгромив Сельту, забивши три сухі м'ячі. Порту та Ноттінгем Форест сильнішого не виявили, завершивши зустріч внічию 1:1.

Старт чвертьфінальній стадії розпочався 8 квітня, коли португальська Брага та іспанський Бетіс також зіграли внічию 1:1.

Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі

Болонья – Астон Вілла – 1:3

Голи: Роу, 90 – Конса, 44, Воткінс, 51, 90+4

Порту – Ноттінгем Форест – 1:1

Голи: В. Гомес, 11 – Фернандеш, 13, автогол

Фрайбург – Сельта – 3:0

Голи: Гріфо, 10, Бесте, 32, Гінтер, 78

Брага – Бетіс – 1:1

Голи: Гріллітч, 5 – Кучо, 61, з пен.

Матчі-відповіді відбудуться 16 квітня. Фінальний поєдинок турніру пройде 20 травня у Стамбулі.

