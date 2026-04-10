Фрайбург шокував Сельту, а Астон Вілла розібралася з Болоньєю — результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
Брага та Бетіс переможця не виявили
близько 4 годин тому
Завершилися перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2025/26.
Астон Вілла на виїзді обіграла Болонью з рахунком 3:1. Фрайбург на власному полі розгромив Сельту, забивши три сухі м'ячі. Порту та Ноттінгем Форест сильнішого не виявили, завершивши зустріч внічию 1:1.
Старт чвертьфінальній стадії розпочався 8 квітня, коли португальська Брага та іспанський Бетіс також зіграли внічию 1:1.
Ліга Європи. 1/4 фіналу. Перші матчі
Болонья – Астон Вілла – 1:3
Голи: Роу, 90 – Конса, 44, Воткінс, 51, 90+4
Порту – Ноттінгем Форест – 1:1
Голи: В. Гомес, 11 – Фернандеш, 13, автогол
Фрайбург – Сельта – 3:0
Голи: Гріфо, 10, Бесте, 32, Гінтер, 78
Брага – Бетіс – 1:1
Голи: Гріллітч, 5 – Кучо, 61, з пен.
Матчі-відповіді відбудуться 16 квітня. Фінальний поєдинок турніру пройде 20 травня у Стамбулі.
Зірка Барселони потрапив на радари італійських грандів.
