FIFA опублікувала відео на доказ легальності переможного голу Японії в матчі з Іспанією

Фото - AFP

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Японії сенсаційно здолала Іспанію (2:1). Вирішальний м'яч забив Танака.

Прес-служба FIFA, опублікувала відео, яке підтверджує, що м'яч не вийшов за лицьову лінію в спірному епізоді з голом.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y