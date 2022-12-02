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FIFA опублікувала відео на доказ легальності переможного голу Японії в матчі з Іспанією
Долю епізоду вирішили кілька сантиметрів
02 грудня 20:47
Фото - AFP
У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Японії сенсаційно здолала Іспанію (2:1). Вирішальний м'яч забив Танака.
Прес-служба FIFA, опублікувала відео, яке підтверджує, що м'яч не вийшов за лицьову лінію в спірному епізоді з голом.
Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y— FIFA.com ( @FIFAcom ) December 2, 2022
Нагадаємо, Японія виграла у Іспанії з рекордно низьким відсотком володіння м'ячем в історії ЧС.
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