Павло Василенко

32 учасники нового формату Клубного чемпіонату світу, який стартує сьогодні вночі у Сполучених Штатах та завершиться 13 липня, будуть представлені у стилі НБА. Гравці виходитимуть на майданчик по одному, а диктор оголошуватиме ім'я кожного стартового гравця, закінчуючи капітаном.

ФІФА подбала про всі деталі, щоб турнір, принаймні з погляду глядачів, пройшов успішно, навіть якщо трибуни не будуть заповнені або рівень деяких матчів не виправдає очікувань уболівальників та журналістів.

Щоб привернути увагу та залучити глядачів на стадіонах та на телеекранах, принаймні на початковому етапі, футбольна штаб-квартира запроваджує цей елемент. Подання команди слідуватиме моделі, яка давно використовується в НБА, американському футболі та інших видах спорту на цьому континенті, оскільки США приймає новий турнір.

«Будуть великі команди з усього світу, що викликатиме захоплення у багатьох людей. Ми говоримо про великі команди з багатьма важливими гравцями, яких люди хочуть бачити. Для нас це перший раз, новий і незвичайний турнір, тож це чудова можливість насолодитися найкращим футболом прямо тут», – прокоментував форвард Інтер Майамі Ліонель Мессі.

Очікується, що це нововведення збільшить популярність футболу серед традиційних північноамериканських видів спорту. Такий стиль виходу на поле використовуватиметься у всіх матчах першого групового етапу.