Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас виступив із різкою критикою на адресу ФІФА через формат клубного чемпіонату світу.

Це повний абсурд. Йдеться не лише про фізичне навантаження на футболістів, а й про те, що модель клубного чемпіонату світу негативно впливає на всю екосистему ліг, особливо в Європі.

Вже зараз є суперечки щодо того, коли Реал і Атлетіко розпочнуть чемпіонат. Це порушує наше звичне календарне планування і шкодить нам у середньостроковій перспективі. Це рішення ухвалюватиму не я один – воно буде прийняте, коли ми матимемо повну інформацію. Але так не має бути – ми не повинні постійно підлаштовуватись під інші турніри, які нам не до вподоби.

З нами взагалі не консультувались щодо термінів – жодного узгодження не було. Вони просто завдадуть шкоди іспанському чемпіонату, якщо Реал чи Атлетіко не зможуть зіграти в першому турі, – заявив Тебас в інтерв’ю COPE.

Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року у США.

