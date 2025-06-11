Павло Василенко

Головний тренер Реала Хабі Алонсо назвав заявку мадридської команди на Клубний чемпіонат світу у США.

У списку гравців знайшлося місце одразу чотирьом воротарям, у тому числі українському голкіперу Андрію Луніну. Серед новачків на Клубному чемпіонаті світу зможуть зіграти захисники Трент Александер-Арнольд та Дін Хейсен.

Відзначимо, що у списку присутній хавбек Лука Модріч, хоча раніше гравець оголосив про відхід з команди.

Реал зіграє у групі з Аль-Хілялем, Пачукою та Зальцбургом.

Турнір пройде з 15 червня по 13 липня, у ньому візьмуть участь 32 клуби з шести континентальних конфедерацій.