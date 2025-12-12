Павло Василенко

Європейська асоціація футбольних уболівальників (FSE) закликала ФІФА негайно зупинити продаж квитків на чемпіонат світу наступного року, звинувативши організацію у встановленні «завищених» цін, які можуть фактично виключити звичайних фанатів із турніру.

У заяві FSE йдеться, що ціни на квитки, виділені національним асоціаціям і зазвичай розподілювані через офіційні фан-клуби чи програми лояльності, сягнули «астрономічного» рівня. За сторонами, що просочилися у ЗМІ, уболівальник, який супроводжуватиме свою збірну від першого матчу групового етапу до фіналу, заплатить щонайменше 6900 доларів – майже у п’ять разів більше, ніж на ЧС-2022 у Катарі. До того ж фанів просять сплатити всю суму вже на початку 2026 року, щоб взагалі отримати право купити квитки на кожен етап.

FSE також обурена тим, що найдоступніша категорія квитків (категорія 4) не буде доступна для найвідданіших уболівальників через їхні асоціації: ФІФА планує продавати їх широкому загалу за динамічними цінами. Уболівальники назвали це рішення «монументальною зрадою» традицій турніру та внеску тих, хто роками створює атмосферу на стадіонах.

«Ми шоковані цими цінами», – заявив виконавчий директор FSE Ронан Евейн у коментарі Reuters.

За його словами, організатори намагаються заробити максимальні прибутки, жертвуючи самою суттю чемпіонату.

«Квитки на фінал коштують близько 4000 доларів. Але без фанів не буде ні атмосфери, ні кольорів, ні життя на трибунах».

За даними FSE, вперше в історії чемпіонату світу не буде фіксованої вартості для всіх матчів групового етапу: ФІФА запроваджує змінні ціни, засновані на суб’єктивній «привабливості» матчу. Це означає, що вболівальники різних команд можуть платити різні суми за однакові категорії квитків – при мінімальній прозорості.

Евейн додав, що нова система поставить багатьох уболівальників у безвихідь, особливо сім’ї:

«Поїздка може коштувати близько 30 тисяч доларів для сім’ї з чотирьох людей. Це просто недосяжно для більшості фанів у Європі».

FSE закликала призупинити продаж квитків і розпочати консультації з асоціаціями-членами, фан-групами та іншими зацікавленими сторонами, доки не буде знайдено рішення, яке збереже традиції, універсальність і культурну цінність турніру.