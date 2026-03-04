Володимир Кириченко

FIFA у своїх соцмережах представила офіційний постер чемпіонату світу-2026 з футболу, який пройде влітку у США, Канаді та Мексиці.

«ЧС-2026 – це перший у історії чемпіонат світу з футболу, який проводиться спільно трьома країнами. Офіційний постер турніру оспівує дух співпраці, захоплення та єдність цього унікального моменту в історії. Вперше в історії чемпіонатів світу три художники об’єднали свої зусилля для створення офіційного постера турніру ФІФА. Художники Карсон Тінг (Канада), Мінерва GM (Мексика) та Генк Вілліс Томас (США) поєднали свої таланти та художні стилі, щоб створити роботу, яка демонструє, як спільна пристрасть до футболу об’єднує світ».

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді.

