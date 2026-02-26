Чемпіонат світу 2026 року набуває форми: команди вже знають суперників по груповому етапу. Турнір у США, Канаді та Мексиці стане найбільшим в історії – 48 команд замість звичних 32.

Зовсім скоро збірна України зіграє в плей-оф до ЧС-2026 та спробує пробитись на турнір.

Коли та де відбудеться ЧС-2026?

Змагання триватимуть з 11 червня по 19 липня 2026 року на 16 стадіонах: 11 – у США, 3 – у Мексиці та 2 – у Канаді. Загалом буде зіграно 104 матчі (замість 64).

Господарі – США, Канада та Мексика – автоматично кваліфікувалися та проведуть усі три групові матчі на домашніх аренах.

Фінал прийме MetLife Stadium (домашня арена New York Giants та New York Jets) у Нью-Йорку/Нью-Джерсі.

Стадіони-учасники

США:

Atlanta Stadium

Boston Stadium

Dallas Stadium

Houston Stadium

Kansas City Stadium

Los Angeles Stadium

Miami Stadium

New York New Jersey Stadium

Philadelphia Stadium

San Francisco Bay Area Stadium

Seattle Stadium

Мексика:

Estadio Azteca (Mexico City)

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Канада:

Toronto Stadium

BC Place Vancouver Stadium

Групи та розклад матчів

Через збільшення кількості команд формат групового етапу змінився: 12 груп по 4 команди. До 1/8 фіналу виходять дві найкращі команди з кожної групи плюс вісім найкращих третіх місць.

Талісмани та м’яч

Оскільки турнір приймають три країни, буде три талісмани:

Maple – лось (Канада)

Zayu – ягуар (Мексика)

Clutch – білоголовий орлан (США)

Офіційний м’яч – Trionda (ісп. «три хвилі»), з червоним, зеленим і синім кольорами, що символізують господарів.

Скільки коштують квитки?

FIFA оголосила, що найдешевші квитки на груповий етап коштують від $60. Найдорожчі квитки на фінал – $6730.

Спочатку планували динамічне ціноутворення (зміна цін залежно від попиту), але після критики відмовилися від цього. У наступній фазі продажу квитки матимуть фіксовану ціну.

Як купити квитки?

Квитки продають у три фази з різними правилами. Перша фаза – Visa Presale Draw – для власників дійсних карт Visa (дебетових, кредитних або поповнюваних пре-пейд з 3D Secure). Ця фаза вже закрита.

Друга та третя фази будуть оголошені пізніше.

