Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) сьогодні оголосила імена осіб, які проводитимуть офіційну церемонію жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року.

Жеребкування відбудеться у Центрі Джона Кеннеді у Вашингтоні 5 грудня, і ФІФА доклала зусиль, щоб зробити саму церемонію гламурною.

Сьогодні було оголошено, що ведучою програми буде відома німецька супермодель Гайді Клум, а компанію їй складатимуть американські актори Кевін Харт та Денні Рамірес.

Це буде другий раз, коли Клум проводить жеребкування чемпіонату світу. Вона була обличчям ЧС на батьківщині 20 років тому, коли вела програму жеребкування чемпіонату світу 2006 року.

ФІФА також доклала зусиль, щоб музична програма під час жеребкування була видовищною.

Андреа Бочеллі, Ніколь Шерзінгер та Роббі Вільямс виступатимуть наживо, а також стало відомо, що після жеребкування Village People виконають свій найвідоміший хіт YMCA.

Нагадаємо, що зібрна України братиме участь у жеребкуванні чемпіонату світу, який буде частиною квитка, на якому буде написано «Переможець плей-оф 2» разом із збірними Швеції, Польщі та Албанії.