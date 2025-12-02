Павло Василенко

Президент США Дональд Трамп відвідає жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року у Вашингтоні, яке відбудеться у п'ятницю, 5 грудня, підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«У п’ятницю президент Трамп відвідає жеребкування групового етапу чемпіонату світу в Кеннеді-центрі», – сказала Левітт журналістам.

Збірна України все ще має шанс потрапити до списку найкращих збірних світу, а для цього їй потрібно перемогти Швецію у півфіналі плей-оф, а потім у можливому фіналі, куди потрапить Польща або Албанія.

Буде розбито 12 груп по чотири команди в кожній, і на момент жеребкування будуть відомі 42 учасники чемпіонату світу, оскільки решту шість ми отримаємо у березні після плей-оф.