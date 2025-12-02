Павло Василенко

Жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться 5 грудня у Вашингтоні – і за прямим побажанням президента США Дональда Трампа церемонія пройде саме у Кеннеді-центрі.

Меморіальний центр виконавських мистецтв ім. Джона Ф. Кеннеді, національна культурна перлина столиці, нині перебуває на етапі масштабної реконструкції. Під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно у серпні Трамп особисто наполіг, щоб жеребкування проводили саме там.

Більше того – американський лідер оголосив, що офіційний офіс Організаційного комітету ЧС-2026 також буде розміщений у стінах Кеннеді-центру.

Реконструкція комплексу обійдеться у 257 мільйонів доларів, і, за словами Трампа, він стане ключовим майданчиком у святкуванні 250-річчя Сполучених Штатів, яке країна відзначатиме наступного року.

Чемпіонат світу з футболу 2026-го стане першим, де зіграють 48 збірних, а турнір включатиме рекордні 104 матчі. Змагання спільно прийматимуть США, Канада та Мексика.

Канада організує 13 поєдинків – десять із них на груповому етапі у Торонто та Ванкувері.

Мексика також прийматиме 13 матчів, у тому числі десять групових на аренах Мехіко, Гвадалахари та Монтеррея.

Усі інші зустрічі пройдуть у 11 американських містах-господарях.