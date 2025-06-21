Павло Василенко

Усі 32 команди, що беруть участь у Клубному чемпіонаті світу, внесуть 1,03 млн. євро до скарбниці ФІФА після перших 24 матчів турніру в США. Ця сума є загальною сумою штрафів за жовті та червоні картки, виписаних на даний момент.

Рекорд належить матчу першого туру між ПСЖ та Атлетіко (5:0) зі штрафом у розмірі 99 тисяч євро.

ФІФА щедро винагороджує команди, які беруть участь у Клубному чемпіонаті світу 2025 року. Вона розподілить між клубами один мільярд євро та винагородить кожне очко, зароблене на груповому етапі.

Проте керівний орган світового футболу не забув про санкції за порушення чесної гри на полі. Усього за 48 годин до початку турніру всі команди отримали циркуляр від ФІФА, в якому роз'яснювалося, що попередження та червоні картки підлягатимуть штрафу.

Досить дорого. Клубам довелося адаптуватися та швидко скликати зустрічі з гравцями та керівництвом, порадивши їм бути обережнішими у своїй поведінці.

Конкретний «прейскурант», встановлений організацією на чолі з Джанні Інфантіно, має такий вигляд: штраф у розмірі 12 000 євро за жовту картку, 15 000 євро за червону картку після двох жовтих карток і 20 000 євро за пряме видалення суддею.