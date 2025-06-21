Трубін оцінив другий матч для Бенфіки на Клубному чемпіонаті світу
Окленд не повторив свій антирекорд з Баварією
близько 2 годин тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін підбив підсумки матчу 2 туру КЧС-2025 проти Окленда (6:0).
Наш шлях на турнірі триває. Важлива перемога. Працюємо далі, - написав Трубін в Instagram.
Бенфіка після двох турів очолює квартет С, набравши 4 очки. 24 червня віцечемпіон Португалії в 3 турі гратиме з Баварією.
Раніше тренер Бенфіки висловився про найдовший матч на КЧС.
Кривдник України, Інтер, Боруссія, останній учасник Ла Ліги. Що подивитися 21 червня?