Сергій Стаднюк

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко повідомив у своєму Instagram про свій візит у США, де проводиться Клубний чемпіонат світу-2025.

Було приємно відвідати перші матчі Клубного чемпіонату світу ФІФА в Маямі. Окрім футболу, мав нагоду зустрітися з колегами, президентами з усього світу та багатьма друзями – легендами гри. Обмінялись ідеями та обговорили майбутні проєкти на шляху до кращого майбутнього для українського футболу. Андрій Шевченко

Перед цим Шевченко здійснив візит до Канади, де проводився товариський турнір Canadian Shield. Там відбулася виставка, присвячена вітчизняному футболу, для діаспори.

Нагадаємо, на виставковому турнірі збірна України з поразкою від Канади (2:4) та перемогою над Новою Зеландією (2:1) посіла друге місце.