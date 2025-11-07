Павло Василенко

ФІФА оголосила дату жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Церемонія відбудеться 20 листопада в Цюриху (Швейцарія).

За її підсумками стануть відомі пари команд, які змагатимуться за шість останніх путівок до фінальної частини розширеного мундіалю, де зіграють 48 збірних.

У європейській зоні за вихід на ЧС-2026 боротимуться 16 команд – 12 других місць з групового етапу та 4 переможці Ліги націй. Формат плей-оф складатиметься з півфіналу та фіналу, тож треба обіграти двох суперників.

Ще два місця на світову першість визначаться у міжконтинентальних плей-оф, які, за попередньою інформацією, пройдуть у Мексиці з 26 по 31 березня. Серед учасників уже Болівія та Нова Каледонія.

Команди, що пройдуть цей етап, потраплять до четвертого кошика під час головного жеребкування чемпіонату світу, яке ФІФА проведе 5 грудня у Вашингтоні.