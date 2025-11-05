Павло Василенко

ФІФА представила нову престижну нагороду – Премію миру ФІФА, яка має стати футбольним аналогом Нобелівської премії миру. Її вручатимуть тим, хто сприяє об’єднанню людей у світі через спорт і діалог.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив.

«У світі, що стає дедалі неспокійнішим і роз’єднаним, важливо відзначати тих, хто працює над припиненням конфліктів і підтримує дух миру».

Перша церемонія нагородження запланована на 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. Хто стане першим лауреатом – поки залишається таємницею.

За інформацією видання The Athletic, напередодні церемонії Інфантіно зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Хоча офіційно візит не пов’язують із премією, спостерігачі не виключають, що ця подія матиме політичний підтекст.

Нагадаємо, нещодавно Трампа обговорювали серед потенційних кандидатів на Нобелівську премію миру, однак журі віддало перемогу венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо.

Трамп і Інфантіно підтримують тісні робочі стосунки. Президент США, зокрема, виступає проти виключення Ізраїлю з міжнародних турнірів, а ФІФА, своєю чергою, утрималася від офіційних дій у цьому питанні. До того ж значна частина чемпіонату світу з футболу 2026 року пройде саме у Сполучених Штатах.