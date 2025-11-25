Павло Василенко

ФІФА виявила поблажливість до Кріштіану Роналду після його недавнього вилучення. Як повідомляє A Bola, португальський форвард зможе зіграти у першому матчі своєї збірної на чемпіонаті світу-2026, незважаючи на червону картку, отриману в грі проти Ірландії.

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив триматчеву дискваліфікацію, однак два матчі з цього покарання залишилися умовними. Один матч Роналду вже пропустив – переможний проти Вірменії з рахунком 9:1.

40-річного нападника вилучили в Дубліні після грубого фола проти Дара О’Ші. Після перегляду VAR рішення лише підтвердили. Багато хто очікував жорсткішого покарання, яке автоматично позбавило б Роналду участі у двох стартових поєдинках Португалії на Мундіалі, однак ФІФА проявила несподівану м’якість.

Два умовні матчі набудуть чинності лише в тому випадку, якщо Роналду отримає червону картку протягом наступного року.