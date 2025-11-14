Павло Василенко

Кріштіану Роналду опинився у центрі гучного скандалу та може отримати серйозну дискваліфікацію, яка загрожує його участі в чемпіонаті світу-2026. Португальська зірка була вилучена в програному матчі проти Ірландії (0:2) після удару ліктем у спину захисника Дари О’Ші на 61-й хвилині.

За прямою червоною карткою Роналду автоматично пропустить заключний матч кваліфікації проти Вірменії, у якому Португалії достатньо нічиєї, щоб гарантувати собі місце на Мундіалі. Однак усе може бути значно гірше: у разі багатоматчевої дискваліфікації форвард ризикує пропустити і старт фінального турніру у США, Мексиці та Канаді.

За даними Marca, ймовірність суворого покарання є високою, адже інцидент кваліфікується як «насильницька поведінка». Якби вилучення стало наслідком двох жовтих карток, санкція обмежилася б одним матчем. Але пряма червона автоматично переносить дискваліфікацію на фінальний етап.

Це перше вилучення Кріштіану у матчах за національну збірну – після 226 поєдинків та понад 22 років у футболці Португалії. Загалом у клубній та міжнародній кар’єрі його вилучали 13 разів, із них вісім – прямими червоними.

Роналду може стати не єдиним, кому доведеться пропускати матчі чемпіонату світу через дисциплінарні санкції. Ніколас Отаменді, вилучений у поєдинку Аргентини проти Еквадору, вже гарантовано пропустить стартовий матч Мундіалю-2026, тож чемпіони світу залишаться без ключового оборонця у першій грі.