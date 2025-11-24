Компанія Whoop оприлюднила у соцмережі X результати свого аналізу, згідно з яким біологічний вік 40-річного нападника збірної Португалії та Аль Насра Кріштіану Роналду становить 28 років. Португалець одразу відреагував на оприлюднені дані.

Форвард коротко прокоментував висновки дослідження у своєму акаунті в X: "Дані не обманюють".

Роналду вже третій сезон захищає кольори саудівського Аль Насра, куди перейшов у 2023 році. Попри вік, він продовжує демонструвати результативну гру. У нинішньому сезоні нападник провів 17 матчів за клуб і збірну в усіх турнірах та відзначився 16 голами і двома асистами.

Найяскравіші сторінки кар’єри Кріштіану пов’язані з виступами за Манчестер Юнайтед і мадридський Реал. Також він п’ять разів здобував найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу — Золотий м’яч.