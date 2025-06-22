Ексфутболіст Олександрії Олександр Філіппов в соцмережах попрощався з командою, якій допоміг стати віцечемпіоном України.

Ось і добігає кінця чудова історія. Хочу сказати величезне спасибі всьому керівництву, жителям, вболівальникам і, звичайно ж, футболістам Олександрії за цей неймовірний рік. Ви стали для мене справжньою родиною. Тільки завдяки підтримці, повазі та вірі один в одного ми змогли досягти великих висот. Я бажаю вам від щирого серця найбільших перемог як на футбольному полі, так і за ним. Удачі і до швидких зустрічей, - написав Філіппов в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Філіппов продовжить кар'єру в черкаському ЛНЗ. Проте після надходження пропозиції від житомирського Полісся форвард зробив вибір на користь команди Руслана Ротаня.

В минулому сезоні 32-річний гравець у складі Олександрії забив 10 м’ячів та віддав дві гольові передачі в 28 матчах.

Раніше Філіппов виступав в УПЛ за київський Арсенал, Десну, Дніпро-1 та Олександрію. А також пограв за кордоном за Сент-Трюйден та Ригу.

Олександрія вперше в історії стала другою в УПЛ, відставши від київського Динамо на три очки.