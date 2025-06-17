Сергій Стаднюк

Нападник Олександрії Олександр Філіппов замість ЛНЗ перейде до Полісся. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Поки що, наскільки я розумію, Полісся, якщо про підписання говорити, швидко зорієнтувалось і підписало Олександра Філіппова, який вже був однією ногою в ЛНЗ. Чув, що футболіст і ЛНЗ про все домовились, але в останній момент футболіст вирішив змінити своє рішення і вирішив піти за тренером, з яким чудово співпрацював минулого сезону. Віктор Вацко

Раніше повідомлялося, що Поліссю вдалося повторити пропозицію ЛНЗ для Олександрії, а сам футболіст погодився на гірші у фінансовому плані умови. Очікується, що контракт з ветераном буде розраховано на два роки.

Також відомо, що ЛНЗ хоче придбати футболіста, який залишив Кривбас.