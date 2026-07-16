Сергій Разумовський

Барселона отримала можливість підписати центрального захисника Атлетіка та збірної Іспанії Емеріка Лапорта. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 32-річного іспанського футболіста кілька тижнів тому запропонували каталонському клубу. Наразі йдеться саме про пропозицію кандидатури гравця, а не про повноцінні переговори між клубами щодо трансферу.

Лапорт має чинний контракт з Атлетіком до літа 2028 року. Цю угоду він підписав минулого року після повернення до баскського клубу з Аль-Насра. Тоді трансфер захисника обійшовся Атлетіку в 10 мільйонів євро.

Водночас можливий перехід Лапорта до Барселони може бути непростим через напружені відносини між клубами. Вони погіршилися після тривалої трансферної історії навколо вінгера Атлетіка Ніко Вільямса у 2024 та 2025 роках. Футболіста активно пов’язували з переходом до каталонського клубу, однак трансфер так і не відбувся.

Саме через цю ситуацію будь-які потенційні перемовини між Барселоною та Атлетіком щодо Лапорта можуть виявитися складними. На цей момент, за даними джерела, офіційних переговорів між клубами щодо центрального захисника немає.

Лапорт уже не вперше потрапляє у сферу інтересів Барселони. Ще у 2017–2018 роках каталонці розглядали можливість його підписання, однак тоді Атлетік відмовився вести переговори з синьо-гранатовими. Влітку 2023 року захисник також розглядав варіант із переходом до Барселони, але угода знову не відбулася.

У попередньому сезоні Емерік Лапорт провів за Атлетік 30 матчів у всіх турнірах та віддав 1 результативну передачу.

На чемпіонаті світу-2026 32-річний центрбек є одним із ключових гравців збірної Іспанії. Він провів усі 7 матчів турніру у стартовому складі та сформував пару в центрі оборони з представником Барселони Пау Кубарсі.

У фіналі ЧС-2026 збірна Іспанії зіграє проти Аргентини, яку очолює легенда Барселони Ліонель Мессі.