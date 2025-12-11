Павло Василенко

Фінансовий удар для Златана Ібрагімовича: проєкт, у який він рік тому вклав мільйони, стрімко занепадає. Легендарний швед, завершивши кар’єру, повністю занурився у бізнес та вирішив підняти «світ падел» на новий рівень. Через мережу «Padel Zenter» він відкрив престижні центри у кількох містах Швеції, сподіваючись закріпити за собою провідну роль у розвитку спорту, який тоді вважався найдинамічнішим у світі.

Та реальність виявилася безжальною. Як повідомляють світові медіа, інвестиція Ібрагімовича стала провалом і нині фіксує багатомільйонні збитки. Згідно зі шведськими джерелами, головною проблемою стали високі відсотки за термінові позики, які залишалися незмінними навіть тоді, коли інтерес до падела почав різко падати. Це лише прискорило фінансове падіння бізнесу.

Сьогодні Златан намагається врятувати те, що ще можливо. Його стратегія – вихід на новий ринок. В Італії вже працює перший центр Padel Zenter у Мілані, і якщо він виявиться прибутковим, Ібрагімович планує відкриття ще кількох майданчиків у великих містах.

Інвестпроєкт став одним із найбільших викликів у житті футболіста-підприємця. Чи зможе Златан, який побудував кар’єру на характері та непохитності, переламати ситуацію і врятувати бізнес від краху – покаже час.